Жители Подмосковья смогут пожаловаться на внешний вид такси через «Добродел»

Жители Московской области получили возможность сообщать о несоответствии внешнего вида машин такси региональному стандарту через приложение «Народный инспектор» сайта «Добродел».

В Подмосковье более четырех лет назад ввели обязательные требования к внешнему виду машины такси. Среди них белый цвет кузова, светоотражающая желтая полоса желтого цвета посередине, темно-серая полоса снизу и опознавательный оранжевый фонарь на крыше.

Чтобы сообщить об отсутствии этих элементов атрибутики, в приложении нужно выбрать раздел «Общественный транспорт» и перейти в категорию «Нарушение требований к цветовому оформлению кузова такси». В сообщении необходимо указать государственный номер такси и прикрепить фото или видео. После этого специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проверят автомобиль.

Сейчас в регионе более 80% всех машин такси соответствуют областному стандарту. Новую возможность жителям Подмосковья предложили в рамках борьбы с нелегальными перевозчиками и повышения безопасности. Поездки в незаконных такси не гарантируют страховку в случае ДТП, водители не проходят медицинский осмотр перед выходом на линию, а авто — технический осмотр.