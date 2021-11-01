Жители Подмосковья смогут повысить цифровую грамотность на бесплатных вебинарах до 20 декабря

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатное обучение цифровым технологиям. Они повысят свою грамотность в этой области и после тестирования получат электронный сертификат. Вебинары продлятся до 20 декабря.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, обучение уже доступно на сайте готовкцифре.рф.

«Благодаря участию в интенсиве жители оценят свой уровень цифровой грамотности и смогут получить знания в области IT-технологий», — объяснил он.

Это всероссийский цикл «Готов к цифре!», и присоединиться к нему смогут все желающие.

Сейчас уже невозможно представить жизнь без цифровых технологий Максим Рымар.

Жители смогут пройти тестирование цифровой грамотности. В итоге они получат электронный сертификат.

На онлайн-платформе их ждет более 30 вебинаров и мастер-классов от ведущих специалистов IT-отрасли.

Интенсив «Готов к цифре!» проводят благодаря федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики».