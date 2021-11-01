Жители Подмосковья смогут повысить цифровую грамотность на бесплатных вебинарах до 20 декабря
Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное обучение цифровым технологиям до 20 декабря
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатное обучение цифровым технологиям. Они повысят свою грамотность в этой области и после тестирования получат электронный сертификат. Вебинары продлятся до 20 декабря.
Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, обучение уже доступно на сайте готовкцифре.рф.
«Благодаря участию в интенсиве жители оценят свой уровень цифровой грамотности и смогут получить знания в области IT-технологий», — объяснил он.
Это всероссийский цикл «Готов к цифре!», и присоединиться к нему смогут все желающие.
Сейчас уже невозможно представить жизнь без цифровых технологий
Жители смогут пройти тестирование цифровой грамотности. В итоге они получат электронный сертификат.
На онлайн-платформе их ждет более 30 вебинаров и мастер-классов от ведущих специалистов IT-отрасли.
Интенсив «Готов к цифре!» проводят благодаря федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики».