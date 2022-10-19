Жители Подмосковья смогут поучаствовать в международном музыкальном конкурсе «В единстве мы сильны» | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 15:59 Жители Подмосковья смогут поучаствовать в международном музыкальном конкурсе «В единстве мы сильны»

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Второй международный открытый конкурс среди участников из стран СНГ «В единстве мы сильны» состоится 20 ноября. Его приурочат к государственному празднику — Дню народного единства. Он проводится во всей стране каждый год 4 ноября. В этот же день отмечается и День воинской славы России. Людей в такой праздник особенно призывают хранить и беречь память о самых знаковых исторических событиях, и помнить о том, насколько важно сплачиваться на международном уровне.

Конкурс пройдет в онлайн-формате. Самой главной его целью является то, чтобы по всей стране и во всех государствах СНГ усиливалась работа, направленная на единение братских народов. Это особенно важно в условиях борьбы с внешними врагами, говорят сами организаторы.

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Участвовать можно будет во многих номинациях. Например, в вокальных, хореографических, в игре на инструментах и в разговорном жанре. Приглашают участников в возрасте от трех лет и старше.

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Среди учредителей этого масштабного фестиваля — Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга. Организатором фестиваля-конкурса выступит Региональная общественная организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств». Пропагандировать при этом будут самые высокие нравственные принципы, которые особенно важны в условиях современного мира.