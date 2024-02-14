Подмосковье 14 февраля 2024, 17:07 Минобразования Подмосковья: суперфинал «Битвы роботов» покажут онлайн Unsplash

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Суперфинал международного чемпионата по «Битве роботов» пройдет в Казани с 24 по 26 февраля. За звание лучших поборются 16 команд из России, Индии, Китая, Ирана, Бразилии, ОАЭ, Эквадора, Чили, Белоруссии и Казахстана.

Россию в суперфинале чемпионата будут представлять «Наследники Земли», «Большой брат», «Атом», Daddy bots и Energy girls.

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Напомним, по итогам проведения финала сезона чемпионата 2023 года путевку в суперфинал получили: московская команда «ТурбоМеХатроники», индийская команда «DS Robotics» и чемпион битвы роботов — китайская команда «Roc».

Все желающие смогут посмотреть трансляцию чемпионата онлайн по ссылке.

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