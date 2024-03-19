Подмосковье 19 марта 2024, 10:30 Жители Подмосковья смогут помочь в подсчете белых аистов в 2024 году Фото: Татьяна Юдина

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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в учете белых аистов. Цель акции — подсчитать все гнезда и собрать информацию о размножении краснокнижных птиц в 2024 году.

«Белый аист в Подмосковье — восстанавливающийся в численности вид. Благодаря мониторингу специалистов и натуралистов ежегодно обнаруживаются новые места гнездования этих птиц. Сейчас популяция гнездящихся в регионе особей оценивается в 185 пар», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Союз охраны птиц России пригласил жителей Подмосковья принять участие в учете аистов. Натуралистам предстоит найти гнезда, убедиться, что они заняты парами, позже определить количество оперившихся птенцов в каждом гнезде. Орнитологов интересуют не только занятые гнезда, но даже пустующие.

Подробнее о правилах учета птиц можно узнать здесь. Принять участие в акции могут все жители Подмосковья.

Белый аист занесен в Красную Книгу Московской области и является перелетным видом. Обычно, они возвращаются в Россию в конце марта — начале апреля. Многие жители с нетерпением ждут этих величественных птиц и даже специально обустраивают для них гнездовья.

Например, в Волоколамске уже много лет семья аистов возвращается в деревню Таболово, где местный житель Сергей Герасимчук сделал для них основу под гнездо. У птиц есть свои имена — Роза и Бриллиант. В прошлом году пара принесла трех птенцов, которых назвали Мишей, Таней и Сережей. Семейство птиц улетело из Волоколамского городского округа на зимовку в середине сентября.

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