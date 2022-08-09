Жители Подмосковья смогут получить землю в аренду и собственность через мобильное приложение

Подмосковье стало первым российским регионом, где получить землю в аренду или собственность без торгов можно с помощью программы «Госключ».

При оформлении услуги по предоставлению земли в аренду или собственность на региональном портале госуслуг можно будет подписать договор с помощью разработанного Минцифры России мобильного приложения «Госключ». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Подписать договор на получение земли в аренду без торгов теперь можно с помощью приложения „Госключ“. Подмосковье первым среди российских регионов ввело данную процедуру. Использование мобильной подписи „Госключа“ позволит арендаторам и покупателям быстро, а главное, безопасно оформить договор купли-продажи или аренды», — отметила Анна Кротова.

Услуга по предоставлению земельных участков в аренду или собственность без торгов — одна из самых популярных в Подмосковье, заметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Два года назад мы ее перевели в электронный формат, предназначена она для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей. С начала 2022 года данной услугой воспользовались свыше десяти тысяч граждан и организаций», — уточнила Наталья Адигамова.

Чтобы получить региональную услугу с помощью программы «Госключ», необходимо в разделе «Земля и стройка» на РПГУ выбрать услугу «Предоставление земельных участков в аренду, собственность без торгов» и заполнить заявление. Далее в личный кабинет заявителя придет договор, который необходимо подписать в приложении «Госключ». После чего файл с электронной подписью вернется в личный кабинет заявителя.