Жители Подмосковья смогут получить выписку из амбулаторной карты онлайн | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 14:10 Жители Подмосковья смогут получить выписку из амбулаторной карты онлайн Новая цифровая услуга появилась в Подмосковье Unsplash

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Выписка из амбулаторной карты пациента стала доступна на региональном портале государственных услуг. Информация поступит в личный кабинет.

«Мы постоянно развиваем информационные сервисы в медицине. В настоящий момент жители региона могут получить онлайн шесть медицинских справок, в том числе выписку из амбулаторной карты пациента», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Жители уже оценили преимущества новых цифровых услуг и оформили более миллиона медицинских справок через «Госуслуги». Теперь они смогут заказать и выписку из амбулаторной карты, которая содержит информацию о проведенном лечении или посещении врача. В документе будут сведения о состоянии здоровья человека и поставленном диагнозе. Такая бумага может потребоваться для предоставления в детские сады, школы, на работу, в медицинские организации. Электронный документ будет сформирован в течение трех рабочих дней после запроса.

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К оформлению в электронном виде доступны также медицинские справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, справка 086/у (для абитуриентов), 070/у (для получения путевки на санаторно-курортное лечение), 079/у (для детского лагеря), а также сертификат о профилактических прививках.

Ранее в Подмосковье упростили услугу по компенсации расходов за ЖКУ. В форму на «Госуслугах» включили сервис предпроверки ранее поданного заявления.