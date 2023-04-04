Подмосковье 04 апреля 2023, 12:39 Жители Подмосковья смогут получить выписки из регионального и муниципального реестров в режиме онлайн Мингосуправления МО

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Получить выписки из регионального и муниципального реестров имущества сразу на несколько объектов стало возможно по одному заявлению на «Госуслугах». Документ, подписанный электронной цифровой подписью, поступит в личный кабинет заявителя.

«Московская область — первый регион в России, где выписка из реестра имущества предоставляется за один рабочий день. Раньше, чтобы получить информацию по нескольким объектам, нужно было подавать отдельный запрос на каждый», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Выписка необходима, чтобы подтвердить, что здание, сооружение, жилое или нежилое помещение, а также земельный участок находится в собственности региона. Перевод услуги в онлайн позволил сократить срок ее предоставления в пять раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

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