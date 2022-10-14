Жители Подмосковья смогут обучиться профессии в сфере IT со скидкой от 50 до 100% | 360°

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14 октября 2022, 10:37

Жители Подмосковья смогут обучиться профессии в сфере IT со скидкой от 50 до 100%

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Льготные категории жителей смогут освоить новую профессию в сфере IT благодаря федеральному проекту «Цифровые профессии». Доступна скидка 50, 75 или 100%, напомнили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Жителям Московской области доступно более 130 курсов для обучения по таким направлениям, как программирование, дизайн, мобильная разработка, аналитика, искусственный интеллект», — отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.

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Принять участие в проекте могут жители, достигшие 16 лет. При этом для получения скидки нужно относиться к одной из льготных категорий: инвалиды, безработные, родители детей до трех лет, студенты, бюджетники, люди с низким доходом.

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Чтобы оставить заявку на льготу, необходимо перейти на страницу проекта, выбрать образовательную программу и заполнить анкету. В случае положительного решения ответ поступит на электронную почту.

Обучение будет проходить онлайн. По итогам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Получать цифровые навыки в Подмосковье могут и дети. В регионе работают центры «IT-куб», где обучаются более трех тысяч человек.

С 1 сентября в них зачислили 1,6 тысячи ребят. Центры «IT-куб» работают в Электростали, Клину, Подольске, Ленинском округе. Московская область является одним из лидеров по цифровизации в России, и важность работы в этом направлении не раз подчеркивал губернатор Андрей Воробьев.

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