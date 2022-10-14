Жители Подмосковья смогут обучиться профессии в сфере IT со скидкой от 50 до 100% | 360°

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Транспорт
15 октября 2022, 17:39
Работу крымской паромной переправы приостановили из-за шторма
Эксклюзив
15 октября 2022, 17:28
Следком проверит информацию о травмировании ребенка в Краснодаре
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Деньги
15 октября 2022, 17:14
ЦБ выдаст разрешения на вывоз валюты более 10 тысяч долларов
Мир
15 октября 2022, 17:07
МИД Росии заявил об отстутвии реакции властей Германии на акты вандализма
Общество
15 октября 2022, 16:52
Пожарные ликвидировали пожар на белгородской нефтебазе
Деньги
15 октября 2022, 16:49
Россиян предупредили о рассылающих письма ЦБ мошенниках
Власть
15 октября 2022, 16:45
Работы по усилению левой части Крымского моста завершили
Спецоперация
15 октября 2022, 16:40
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую
Происшествия
15 октября 2022, 16:36
Пограничный переход в Белгородской области уничтожили 14 прилетевших снаряда