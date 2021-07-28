Жители Подмосковья смогут получить цифровую профессию при поддержке государства

Открылся прием заявок на участие в проекте «Цифровые профессии». Государство в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» оплатит 50% стоимости обучения. Подавать документы могут и жители Подмосковья.

Любой желающий может выбрать одно из 24 направлений подготовки, среди них: «Большие данные», «Искусственный интеллект», «Интернет вещей», «Кибербезопасность и защита данных», «Разработка компьютерных игр и мультимедиа приложений». Оператором проекта выступает Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35.

Для участия в проекте нужно подать заявку, зайдя на сайт цифровыепрофессии.рф. При подаче заявки слушателям нужно зарегистрироваться на ресурсе Leader ID, заполнить анкету участника на цифровой платформе, дождаться проверки анкеты и выбрать программу в каталоге.

Половину стоимости обучения в IT оплачивает государство, оставшуюся часть слушатели могут оплатить самостоятельно или компенсировать за счет работодателя. Предполагается, что по программам дополнительного образования в сфере IT до 2024 года смогут обучиться более 180 тысяч человек. Свыше 25 тысяч могут начать учебу уже в этом году.

Сейчас на сайте уже доступны программы, обучение по которым начнется уже в августе. Слушатели могут записаться на курсы по бизнес-аналитике, мобильной разработке, веб-дизайну, программированию 1C. Полный каталог программ можно посмотреть на этом сайте.