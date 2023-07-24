Подмосковье 24 июля 2023, 16:49 Жители Подмосковья смогут получить сведения из Фонда пространственных данных онлайн Министерство имущественных отношений Московской области

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Мособлархитектура вместе с «Мособлгеотрестом» ввела новую онлайн-услугу «Предоставление пространственных данных и материалов, содержащихся в фонде пространственных данных Московской области». Она доступна на региональном портале госуслуг.

Сейчас фонд содержит около 140 единиц хранения материалов инженерно-геодезических изысканий и ортофотопланы. Получить информацию можно в течение за две недели.

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«Основными пользователями материалов станут изыскатели, проектировщики, а также жители региона. Данные могут использоваться в различных сферах деятельности, в том числе при сборе исходных данных для предпроектных работ или при возникновении спорных ситуаций относительно местоположения границ земельных участков», — рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также информацию фона можно использовать при подключении к сетям, для проведения кадастровых работ или для оценки потенциала земельного участка при покупке. Результат услуги поступит в личный кабинет обратившегося на портале госуслуг. Также ее могут прислать на электронную почту. Кроме того, заявитель может получить необходимые сведения в «Мособлгеотресте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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