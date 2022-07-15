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    15 июля 2022, 13:19

    Жители Подмосковья смогут получить справку о льготах и выплатах онлайн

    Александра Перепечаева

    Чтобы получить справку о назначении льгот и выплат, больше не нужно будет ходить в МФЦ. Жители Подмосковья смогут заказать документ онлайн через «Госуслуги».

    Жители Подмосковья смогут получить справку о льготах и выплатах онлайн

    Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что после подачи заявления справка будет готова за день и придет в личный кабинет портала.

    Она подписана электронной подписью и юридически равна бумажной справке

    Ирина Каклюгина

    Каклюгина напомнила, что такой документ нужен для получения услуг и льгот. Например, для получения социальной стипендии. В планах выдать до 250 тысяч таких справок за год.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как перевод госуслуг в «цифру» изменил Подмосковье.