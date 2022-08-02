Жители Подмосковья смогут получить скидку на каршеринг за сдачу вторсырья

Компания «РТ-Инвест» и сервис BelkaCar рассказали о совместной акции. Теперь баллы, полученные за сдачу тары в экопунктах можно будет потратить на промо-код в каршеринге. Он будет давать скидку 50 рублей на поездку на автомобилях эконом и премиум класса.

Экопункты для сдачи вторсырья находятся в 25 городских округах Подмосковья. Они расположены в учебных заведениях, торговых и спортивных центрах, парках и МФЦ. За одну сданную бутылку можно получить один рубль. Накопив 50 баллов, их можно обменять на промокод на сайте eco-punkt.ru. Использовать его можно в приложении BelkaCar. Акция продлится до сентября.

Сданные отходы отправятся на переработку: из алюминиевых банок сделают столовые приборы, новую тару для напитков и детали для авто, а полимерные фракции пойдут на производство синтетических тканей, утеплители и другие пластиковые товары.

Всего жители Подмосковья уже сдали свыше 1,5 миллиона бутылок и банок. Это 32 тонны вторсырья.

В регионе работают 450 экопунктов, до конца года их количество возрастет до 567. Область стала единственной в России, где работает система обмена тары за баллы, которые можно использовать на покупку продуктов или оплату услуг.

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