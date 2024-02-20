Подмосковье 20 февраля 2024, 11:49 Жители Подмосковья смогут получить скидки на оплату ЖКУ от расчетного центра Unsplash

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Дни открытых дверей пройдут в подмосковном расчетном центре с 19 по 25 февраля. В этот период жители смогут получить подарки и купоны на скидки при входе в личный кабинет.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, с 19 по 25 февраля жители смогут получать подарки при каждом входе в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. Это скидки на обучение, угощения, бытовая техника и многое другое — всего на странице «Коммунального бонуса» доступно около 50 выгодных предложений и идей для подарков.

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