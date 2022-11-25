Подмосковье 25 ноября 2022, 13:41 Все пользователи личного кабинета МосОблЕИРЦ смогут получить подарочные купоны до 2 декабря

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Жители Подмосковья смогут получить подарки от партнеров программы «Коммунальный бонус» с 26 ноября по 2 декабря. Это скидки и промокоды в магазинах и онлайн-сервисах.

Получить подарки смогут пользователи личного кабинета МосОблЕИРЦ. Для этого нужно зайти на сайт или в мобильное приложение, рассказал глава МинМЖКХ Антон Велиховкий.

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«Количество входов и купонов не ограничено. С начала действия программы „Коммунальный бонус“, с мая прошлого года, купонами воспользовались более 426 тысяч жителей Подмосковья», — рассказал он.

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Сейчас пользователям доступно более 75 предложения в онлайн-гипермаркетах, доставке продуктов, обучении, кино и других категориях. Чаще всего жители выбирали купоны от «Чистой линии», а также домашних кинотеатров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».