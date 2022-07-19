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    19 июля 2022, 15:27

    Жители Подмосковья смогут получить рецепт на льготные лекарства без посещения поликлиники

    Александра Перепечаева

    Получить рецепт на льготные препараты в Подмосковье теперь можно через телемедицинский центр. Для этого не нужно посещать поликлинику — воспользоваться услугой можно из любой точки региона. Ей уже воспользовались более тысячи раз.

    Жители Подмосковья смогут получить рецепт на льготные лекарства без посещения поликлиники

    Первый зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что специалисты уже провели 2,2 тысячи телемедицинских консультаций и выписали более тысячи рецептов.

    Это удобно, потому что пациенту для продолжения курса лечения нет необходимости ехать в поликлинику, чтобы выписать рецепт

    Светлана Стригункова.

    По полученному рецепту жители смогут получить препараты в государственной сети аптек «Мособлмедсервис». Записаться на консультацию можно через «Госуслуги», линию «122», на приеме лечащего врача или на портале gostelemed.ru.

    Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье.