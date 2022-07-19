Жители Подмосковья смогут получить рецепт на льготные лекарства без посещения поликлиники

Получить рецепт на льготные препараты в Подмосковье теперь можно через телемедицинский центр. Для этого не нужно посещать поликлинику — воспользоваться услугой можно из любой точки региона. Ей уже воспользовались более тысячи раз.

Первый зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что специалисты уже провели 2,2 тысячи телемедицинских консультаций и выписали более тысячи рецептов.

Это удобно, потому что пациенту для продолжения курса лечения нет необходимости ехать в поликлинику, чтобы выписать рецепт Светлана Стригункова.

По полученному рецепту жители смогут получить препараты в государственной сети аптек «Мособлмедсервис». Записаться на консультацию можно через «Госуслуги», линию «122», на приеме лечащего врача или на портале gostelemed.ru.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье.