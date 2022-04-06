Жители Подмосковья смогут получить онлайн выписку из домовой книги
Получить выписку из домовой книги онлайн теперь можно на портале госуслуг Подмосковья
Жителям Подмосковья теперь не нужно выходить из дома, чтобы получить выписку из домовой книги. Сделать это можно онлайн на региональном портале госуслуг.
Всего в электронной форме теперь можно запросить семь новых документов: выписку из домовой книги; справку с места жительства; справку о составе семьи; справку об отсутствии зарегистрированных; справку по лицам, зарегистрированным по адресу регистрации на день смерти; справку о жилом помещении и зарегистрированных лицах; архивную справку о регистрации.
Для того чтобы отправить заявку, необходимо выбрать нужный документ. После запроса в течение одного рабочего дня справка появится в личном кабинете. Документ будет иметь электронную подпись. Дополнительно получать бумажную копию не потребуется.
Каждый год такие справки в МФЦ получают свыше 1,2 миллиона жителей. Теперь для этого им не потребуется выходить из дома.
Это первая услуга, которую МФЦ Подмосковья начали предоставлять жителям онлайн, рассказала ранее министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.