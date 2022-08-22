Жители Подмосковья смогут получить купоны и скидки при оплате ЖКХ

В Подмосковье скоро завершился августовский период приема показаний по ЖКХ. Данные можно передать по телефонам контактного центра, в офисах МосОблЕИРЦ. Однако проще всего и удобнее сделать это в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». У жителей Подмосковья есть возможность при этом выиграть тысячу рублей на лицевой счет. Приз может получить любой участник.

До 25 августа в личном кабинете каждого пользователя остается открытым свободный доступ к программе «Коммунальный бонус». В ее рамках дарятся купоны на скидки от партнеров всем пользователям, которые зарегистрированы в системе. Количество купонов не ограничено, это значит, что из них можно выбрать самые нужные. Это особенно важно перед началом учебного года — можно получить скидки на детскую одежду и обувь, школьную форму и канцелярские товары.

«Купоны от „Коммунального бонуса“ получили уже более 400 тысяч жителей Подмосковья — клиентов Единого расчетного центра», — сказал Антон Велиховский, Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программа постоянно становится все интереснее и популярнее. На текущий момент в ней доступно больше ста предложений от гипермаркетов, магазинов здорового питания, товаров для спорта и здоровья, ресторанов и кафе, а также многих других заведений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация стала новацией в Подмосковье.