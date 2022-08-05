Жители Подмосковья смогут получить консультации по строительству онлайн 11 августа

Минжилполитики региона приглашает жителей Подмосковья принять участие в Дне открытых дверей. Он пройдет в онлайн-формате 11 августа. На встрече участники обсудят строительство проблемных ЖК.

Участников проконсультируют по вопросам завершения строительства проблемных жилых комплексов в Подмосковье в формате видеоконференции и телефонной связи.

Подать заявку на участие можно по номеру телефона 8 (498) 602-16-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании в Подмосковье единого портала об услугах, туризме и бизнесе.