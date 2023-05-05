Подмосковье 05 мая 2023, 18:15 Жители Подмосковья смогут получить компенсацию за поездку детей-инвалидов в санатории

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Детям-инвалидам из Подмосковья компенсируют проезд в санатории. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области

«Сейчас это особенно актуально, так как на курорты Черноморского побережья приостановлены авиаперелеты, а билеты на поезд приобретать нужно заблаговременно, и они не всегда есть в наличии, поэтому наши льготники выбирают личный транспорт, а после возвращения компенсирует стоимость проезда», — сообщмла министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Компенсация проезда в Крым составит около 12 тысяч рублей, в Краснодарский край — более десяти тысяч. Чтобы получить выплаты, необходимо подать заявку на портале госуслуг.

«В этом году более 30 тысяч льготников Подмосковья отдохнут по бесплатным путевкам в санаториях, среди них около восьми тысяч детей-инвалидов», — добавила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что льготники получают путевки на санаторно-курортным лечение по медицинским показаниям. Компенсацию за проезд можно получить в случае, если они не воспользовались правом на бесплатный проезд до санатория.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что двое жителей региона получили звание Героя Труда России 1 мая. Ими стали Татьяна Бабурова и Юрий Милехин.

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