Подмосковье 22 августа 2023, 06:00 Жители Подмосковья смогут получить градостроительную информацию на регпортале Фото: unsplash.com

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Жители Московской области смогут получить данные из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Об этом рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

«Мы сократили количество полей для заполнения запроса сведений из ГИСОГД Московской области, добавили информационные подсказки. Это поможет человеку быстрее сориентироваться в карточке услуги, избежать лишних ошибок и опечаток», — заявила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

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Кнопка «Предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД Московской области» находится на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Чтобы получить услугу, нужно заполнить заявление и прикрепить ситуационный план территории или участка.

Стоимость услуги составит от 100 до тысячи рублей. Справку с информацией готовят в течение пяти рабочих дней после оплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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