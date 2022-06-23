Жители Подмосковья смогут получить еще одну медицинскую справку онлайн

Еще один вид медицинских справок могут получить жители Подмосковья онлайн. В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» без личного визита в можно взять справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/У).

«Выдача медицинских справок онлайн — это удобно, поскольку исключает необходимость идти в поликлинику. Получить справки можно, не выходя из дома. Ранее мы ввели такую возможность для двух видов справок — 086у для абитуриентов и об отсутствии контактов», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Онлайн выдано уже свыше двух тысяч документов, отметила она. Теперь для жителей Подмосковья запущено и оформление через интернет справки для санаторно-курортного лечения.

Детям и взрослым для получения путевки на санаторно-курортное лечение нужна справка 070/у. Для ее получения необходимо оставить заявку в личном кабинете на региональном портале «Госуслуг».

Специалисты медицинской организации оформят документ при наличии ранее подтвержденных показаний на санаторно-курортное лечение. Справка появится в личном кабинете пользователя в течение трех рабочих дней.