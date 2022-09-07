Жители Подмосковья смогут получать выписки из архива онлайн | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 11:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жители Подмосковья смогут получать выписки из архива онлайн

Читать 360tv в

Еще одна цифровая услуга появилась в Подмосковье. Теперь, чтобы получить информацию о любом человеке или событии, больше не надо идти в Государственный архив: достаточно заполнить онлайн-заявление.

В прошлом году жители Подмосковья заказали более 11 тысяч архивных выписок, за которыми раньше нужно было идти непосредственно в учреждение. Это было достаточно неудобно, ведь визит приходилось планировать с учетом графика работы архива, а данные предоставлялись только в бумажном виде.

Реклама

«Сегодня получить сведения о человеке, деятельности организаций или исторических событиях можно онлайн. Архивный документ поступит в личный кабинет пользователя на портале госуслуг Московской области», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Реклама

Услуга «Выдача архивных справок госархивами Московской области» доступна в разделе «Личные документы» — «Справки» на региональном портале. Архивный документ может пригодиться, например, для перерасчета пенсии или вступления в наследство. Услугой могут воспользоваться жители, которые хотят узнать информацию о своем имуществе, стаже работы или размере заработной платы, бракосочетании и смерти родственников.

Чтобы подать заявление, необходимо на странице услуги выбрать цель обращения, подходящий случай и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия человека с властью. Регион является одним из лидеров России по цифровизации.

0 0 0 0 0 0