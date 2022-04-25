Жители Подмосковья смогут получать онлайн еще 2 вида медсправок

Еще два вида медицинских справок можно будет получить на портале госуслуг в Подмосковье с 29 апреля. Это произойдет благодаря проекту «Онлайн-поликлиника».

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, речь идет о справке об отсутствии контактов с инфекционными больными и справке формы 086/у, которая необходима абитуриентам.

Мы продолжаем нашу работу по внедрению цифровых технологий в здравоохранение и расширяем перечень онлайн-услуг Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что онлайн-формат удобен для сохранения документов на долгое время. Они не помнутся и не потеряются.

«Документы всегда будут под рукой. Кроме того, за справками не придется идти в поликлинику», — рассказала Стригункова.

Новая услуга доступна по ссылке. В течение пяти рабочих дней справка появится в личном кабинете заявителя.