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    25 апреля 2022, 18:48

    Жители Подмосковья смогут получать онлайн еще 2 вида медсправок

    Анастасия Аброськина

    Еще два вида медицинских справок можно будет получить на портале госуслуг в Подмосковье с 29 апреля. Это произойдет благодаря проекту «Онлайн-поликлиника».

    Жители Подмосковья смогут получать онлайн еще 2 вида медсправок | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, речь идет о справке об отсутствии контактов с инфекционными больными и справке формы 086/у, которая необходима абитуриентам.

    Мы продолжаем нашу работу по внедрению цифровых технологий в здравоохранение и расширяем перечень онлайн-услуг

    Светлана Стригункова.

    Она подчеркнула, что онлайн-формат удобен для сохранения документов на долгое время. Они не помнутся и не потеряются.

    «Документы всегда будут под рукой. Кроме того, за справками не придется идти в поликлинику», — рассказала Стригункова.

    Новая услуга доступна по ссылке. В течение пяти рабочих дней справка появится в личном кабинете заявителя.