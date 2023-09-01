Подмосковье 01 сентября 2023, 23:16 Жители Подмосковья смогут получать консультации омбудсмена дистанционно в МФЦ Фотограф Антон Чернов

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Жители Подмосковья смогут получать дистанционные консультации у сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области в МФЦ. По словам омбудсмена Ирины Фаевской, для этого необходимо заранее записаться на региональном портале госуслуг.

«Алгоритм очень простой. Необходимо выбрать ведомство, то есть „Уполномоченный по правам человека в Московской области“, далее тему, описать суть вопроса и конкретный МФЦ, указать некоторые данные о себе, а далее программа предлагает свободные даты», — отметила Фаевская.

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В день консультации заявитель должен прийти в МФЦ, где сотрудники предоставят место для видеосвязи с экспертом. Специалисты аппарата Уполномоченного смогут помочь в решении вопросов, связанных с услугами ЖКХ, социальным обеспечением, образованием, медициной и многим другим. При необходимости записаться на консультацию можно очно в многофункциональном центре.

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