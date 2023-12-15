Подмосковье 15 декабря 2023, 15:00 Жители Подмосковья смогут получать информацию об экологии в режиме одного окна Unsplash

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Круглый стол на тему создания межрегиональной системы экологического мониторинга провели в Мособлдуме. В будущем данные проверок станут доступны для всех жителей Московской области в режиме одного окна. Каждый сможет получить информацию о качестве воздуха, воды и почвы через единый портал.

«Сейчас в Минэкологии Подмосковья совместно с профильным комитетом Мособлдумы разрабатывается проект закона, который будет регулировать порядок создания и функционирования экологического мониторинга в регионе. Предполагается, что организации будут направлять собранную информацию в ГИС правительства Московской области. Органы власти смогут оперативно реагировать в случае возникновения загрязнений. Также информация будет доступна и для всех жителей Московской области», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

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Сейчас в Подмосковье работают 375 постов экомониторинга. От каждого поступает по 72 измерения в сутки. Данные передаются в открытый доступ на геопортал Подмосковья rgis.mosreg.ru.

Благодаря данным экологического мониторинга, в Московской области ликвидировали 113 незаконных источников выбросов и 382 предприятия внесли в реестр объектов негативного воздействия. На 56% снизилось количество жалоб жителей на качество воздуха.

К 2030 году система экологического мониторинга должна обеспечить сбор информации о состоянии окружающей среды по всей стране. Сейчас идет формирование нормативной основы для ее функционирования.

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