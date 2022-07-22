Жители Подмосковья смогут подтвердить необходимость в социальном обслуживании на «Госуслугах»

На региональном портале госуслуг Московской области все больше услуг можно получить онлайн, их постепенно переводят в «цифру». Например, теперь можно оформить статус нуждающегося в социальном обслуживании. Для этого больше не обязательно ходить в подмосковные МФЦ, все результаты просто придут в личный кабинет.

«Мы делаем все, чтобы человек в любое удобное время мог получить необходимую услугу: например, оформить выплату на ребенка или подать заявление на подтверждение статуса нуждающегося в соцобслуживании. Теперь не надо идти в МФЦ на сверку документов, необходимо просто подать заявление на региональном портале госуслуг», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.

За последнее время посредством портала жители Подмосковья подали уже порядка девяти тысяч заявлений для подтверждения статуса нуждающегося в социальном обслуживании. Такой статус позволяет получать некоторые услуги по индивидуальной программе. Ответ приходит в личный кабинет за пять дней. После этого можно обратиться в соцзащиту за собственной программой.

Получить услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» можно на региональном портале, в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь».