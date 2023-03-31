Подмосковье 31 марта 2023, 10:52 Жители Подмосковья смогут подписаться на СМС-рассылку об отключениях электричества Фото: Мособлэнерго / Мособлэнерго

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Подготовку электросетей к следующему осенне-зимнему сезону проведут в Подмосковье. Это плановые и профилактические ремонты, из-за которых в некоторых местах будет временно отключена подача энергии. Узнать о них жители смогут при помощи СМС-рассылки.

Ремонт включит в себя техобслуживание оборудования, расчистку трасс и другие мероприятия, которые позволят обеспечить надежную работу систем. Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что для этого необходимы плановые отключения.

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«Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, для приведения в надлежащее качество линий электропередач, проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков», — сказал он.

Жители смогут подписаться на СМС-рассылку или e-mail-уведомления о плановых и аварийных отклчениях на сайте «Россетей». Также узнать о них можно будет по номеру 8 (800) 220-0-220.

График плановых отключений доступен на сайте «Мособлэнерго».

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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