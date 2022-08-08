Жители Подмосковья смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн

Новая онлайн-услуга появилась в Подмосковье. Теперь подписать договор купли-продажи или аренды недвижимости можно при помощи мобильного приложения «Госключ». Об этом рассказала глава Мингосуправления области Надежда Куртяник.

Оформление земли в аренду и собственность без торгов стало доступно онлайн в Подмосковье в 2019 году. Теперь в электронном виде можно также подписать договор. Как рассказала Надежда Куртяник, документ будет приходить в личный кабинет заявителя после оформления онлайн-заявления.

«Подписать его можно быстро и удобно в приложении „Госключ“. При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге», — рассказала министр.

Всего с начала года в Подмосковье подали свыше 22 тысяч заявок на предоставление земли в аренду без торгов. Сделать это можно на «Госуслугах». Узнать подробнее о приложении «Госключ» можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация стала новацией для Подмосковья. Сейчас в области онлайн доступно большинство госуслуг.