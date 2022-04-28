Жители Подмосковья смогут поддержать производителей на конкурсе «Народный органический бренд»

Бренды органической продукции Подмосковья поборются за лидерство на всероссийском конкурсе до 15 мая. Поддержать производителей можно онлайн.

Подмосковье участвует в конкурсе «Народный органический бренд». Его организовали Совет Федерации, Роскачество и Минсельхоз России.

Задача — определить лучшего производителя органических продуктов. За кумиров голосуют сами жители.

От Московской области заявлено шесть брендов:

• «М2 Шульгино» — мясо, молоко, сыр, овощи, ягоды;

• племрепродуктор «Васильевское» — сено;

• «Май» — чай;

• ПКФ «Блюз» — кофе;

• завод «Георгиевский» — водка;

• «Стеллар Спиритс и Ботлинг» — водка.

Голосование доступно по ссылке. Победитель определится после подсчета. Отдать свой голос можно до 15 мая. Лидера огласят в июне.