28 апреля 2022, 11:58
Жители Подмосковья смогут поддержать производителей на конкурсе «Народный органический бренд»
Бренды органической продукции Подмосковья поборются за лидерство на всероссийском конкурсе до 15 мая. Поддержать производителей можно онлайн.
Подмосковье участвует в конкурсе «Народный органический бренд». Его организовали Совет Федерации, Роскачество и Минсельхоз России.
Задача — определить лучшего производителя органических продуктов. За кумиров голосуют сами жители.
От Московской области заявлено шесть брендов:
• «М2 Шульгино» — мясо, молоко, сыр, овощи, ягоды;
• племрепродуктор «Васильевское» — сено;
• «Май» — чай;
• ПКФ «Блюз» — кофе;
• завод «Георгиевский» — водка;
• «Стеллар Спиритс и Ботлинг» — водка.
Голосование доступно по ссылке. Победитель определится после подсчета. Отдать свой голос можно до 15 мая. Лидера огласят в июне.