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    28 апреля 2022, 11:58

    Жители Подмосковья смогут поддержать производителей на конкурсе «Народный органический бренд»

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Бренды органической продукции Подмосковья поборются за лидерство на всероссийском конкурсе до 15 мая. Поддержать производителей можно онлайн.

    Жители Подмосковья смогут поддержать производителей на конкурсе «Народный органический бренд» | Изображение 1

    Подмосковье участвует в конкурсе «Народный органический бренд». Его организовали Совет Федерации, Роскачество и Минсельхоз России.

    Задача — определить лучшего производителя органических продуктов. За кумиров голосуют сами жители.

    От Московской области заявлено шесть брендов:

    • «М2 Шульгино» — мясо, молоко, сыр, овощи, ягоды;

    • племрепродуктор «Васильевское» — сено;

    • «Май» — чай;

    • ПКФ «Блюз» — кофе;

    • завод «Георгиевский» — водка;

    • «Стеллар Спиритс и Ботлинг» — водка.

    Голосование доступно по ссылке. Победитель определится после подсчета. Отдать свой голос можно до 15 мая. Лидера огласят в июне.