Подмосковье 15 апреля 2023, 19:06 Жители Подмосковья смогут подавать показания счетчиков с помощью голосового помощника с 1 мая

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Контактный центр МосОблЕИРЦ разработал новую систему для приема показаний, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Граждане смогут подавать данные со счетчиков голосовому роботу с 1 мая.

Информация мгновенно обрабатывается технологией интеллектуального распознавания речи и вносится в базу МосОблЕИРЦ. Связаться с линией голосового помощника можно будет по номеру телефона: +7 (499) 444-01-00. После вопроса автоматической системы «Скажите, что вас интересует» абоненту необходимо ответить «Показания» и следовать дальнейшим инструкциям.

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При первом обращении абоненту необходимо подтвердить данные — номер телефона и лицевого счета, голосовой помощник запомнит клиента, и при последующих звонках повторно диктовать информацию не потребуется.

Передавать показания через оператора после введения новой системы можно будет только в случаях, если голосовой помощник не примет данные — например, если у счетчика истек срок поверки. Звонок будет переведен на клиентскую службу, где специалисты помогут клиенту в решении вопросов.

Также подать данные можно на сайте МосОблЕИРЦ через личный кабинет и с помощью чат-бота.

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