Подмосковье 28 апреля 2023, 16:51 Жители Подмосковья смогут подать заявку на участие во всероссийском форуме общественных инициатив до 21 мая

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Прием заявок на всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» продлили до 21 мая. Дополнительное время выделили по просьбе участников. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«Объединение авторов идей, институтов развития, государственных организаций и партнеров форума станет драйвером для осуществления сильных, интересных и нужных решений, представленных на крауд-платформе», — отметила Масленкина.

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На данный момент зарегистрировано уже более 13 тысяч заявок. От Подмосковья на форум направлено свыше 200 идей. Заявки принимают на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

Цель форума заключается в том, чтобы выявить и помочь воплотить общественно значимые инициативы, которые способны повысить качество жизни людей. Заявки принимаются по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Цифровые сервисы».

Эксперты отберут сначала тысячу лучших идей, затем составят топ-200, топ-100 и, наконец, выберут десять идей для презентации на очной части форума.

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