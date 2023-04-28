28 апреля 2023, 16:51
Жители Подмосковья смогут подать заявку на участие во всероссийском форуме общественных инициатив до 21 мая
Прием заявок на всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» продлили до 21 мая. Дополнительное время выделили по просьбе участников. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
«Объединение авторов идей, институтов развития, государственных организаций и партнеров форума станет драйвером для осуществления сильных, интересных и нужных решений, представленных на крауд-платформе», — отметила Масленкина.
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На данный момент зарегистрировано уже более 13 тысяч заявок. От Подмосковья на форум направлено свыше 200 идей. Заявки принимают на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.
Цель форума заключается в том, чтобы выявить и помочь воплотить общественно значимые инициативы, которые способны повысить качество жизни людей. Заявки принимаются по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Цифровые сервисы».
Эксперты отберут сначала тысячу лучших идей, затем составят топ-200, топ-100 и, наконец, выберут десять идей для презентации на очной части форума.
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