Жители Подмосковья смогут подать заявку на субсидию по ЖКУ через «Госуслуги»

Услуга получения субсидий на оплату ЖКУ остается одной из самых популярных на региональном портале госуслуг Подмосковья. Только с начала текущего года за ней обратились более 100 тысяч жителей. Теперь ее оформление станет проще, поскольку проведена оптимизация.

«Получить услугу стало еще проще: благодаря оптимизации больше не нужно сверять документы в МФЦ. Также появилась возможность получить решение в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Получить эту услугу могут жители Московской области, среди них также граждане Белоруссии и Киргизии, которые имеют регистрацию в Подмосковье. Подавать заявление можно в том случае, если оплата услуг превышает 22% от общего дохода семьи. Получить услугу можно только в том случае, если нет задолженности по оплате ЖКУ за последние три года. Предоставление субсидии и обращение за ней проводятся на бесплатной основе. Результаты поступают в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. Если нужен бумажный экземпляр подтверждения, получить его можно в любом многофункциональном центре Московской области.