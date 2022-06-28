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    28 июня 2022, 11:02

    Жители Подмосковья смогут подать заявку на субсидию по ЖКУ через «Госуслуги»

    Ирэна Вороник, Юлия Уткина

    Услуга получения субсидий на оплату ЖКУ остается одной из самых популярных на региональном портале госуслуг Подмосковья. Только с начала текущего года за ней обратились более 100 тысяч жителей. Теперь ее оформление станет проще, поскольку проведена оптимизация.

    Жители Подмосковья смогут подать заявку на субсидию по ЖКУ через «Госуслуги»

    «Получить услугу стало еще проще: благодаря оптимизации больше не нужно сверять документы в МФЦ. Также появилась возможность получить решение в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

    Получить эту услугу могут жители Московской области, среди них также граждане Белоруссии и Киргизии, которые имеют регистрацию в Подмосковье. Подавать заявление можно в том случае, если оплата услуг превышает 22% от общего дохода семьи. Получить услугу можно только в том случае, если нет задолженности по оплате ЖКУ за последние три года. Предоставление субсидии и обращение за ней проводятся на бесплатной основе. Результаты поступают в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. Если нужен бумажный экземпляр подтверждения, получить его можно в любом многофункциональном центре Московской области.