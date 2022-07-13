Жители Подмосковья смогут подать заявку на подключение газа в МФЦ и через «Госуслуги»

Подать льготную заявку на социальную газификацию раньше можно было только на сайте или в офисах «Мособлгаза». Теперь услуга доступна на портале госуслуг и в МФЦ.

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Мера поддержки доступна малообеспеченным семьям с детьми, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны. Это более 1,5 тысячи жителей региона. Работы по газификации проведут бесплатно, если их сумма не превысит 80 085 рублей. Глава Минэнерго Александр Самарин рассказал, что для получения услуги нужно только подать заявку, а подтверждение льготного статуса пройдет автоматически.

В бюджете Московской области все необходимые средства для проведения данных работ зарезервированы и имеют целевое назначение Александр Самарин.

Также с 1 марта этого года работы по газификации можно оплатить из средств регионального материнского капитала. Услугой смогут воспользоваться 1100 семей.

Узнать, какие населенные пункты входят в программу, можно на сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что программу социальной газификации планируют завершить в 2022 году.