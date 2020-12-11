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    11 декабря 2020, 17:01

    Жители всех округов Подмосковья смогут подать заявку на место для захоронения онлайн

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    Во всех округах Подмосковья заработала услуга подачи заявок на места для захоронений онлайн. Помимо этого, жители региона смогут получить еще ряд электронных услуг в сфере погребения. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

    Возможность подать онлайн заявление на место для захоронения, удостоверения о захоронении, регистрацию надгробия, установку ограждения вокруг могилы, перерегистрацию захоронений на других лиц могут жители всех округов Московской области.

    Получить услугу можно на региональном портале государственных услуг. Готовый документ можно забрать в МФЦ. Заявление нужно оставить на портале, в разделе «Личные документы».

    Чтобы получить услугу, нужно зайти в раздел «Личные документы», выбрать тему «Документы для отдельных случаев», далее — «Предоставление мест для захоронения, перерегистрация, регистрация надгробий» и указать округ.

    В разделе «Подробная информация» заявитель должен указать цель обращения и заполнить форму, дать согласие на обработку данных, внести необходимую информацию и приложить документы.

    Информация о статусе выполнения услуги есть в разделе «Заявления» в личном кабинете портала госуслуг.