Подмосковье 03 мая 2023, 11:05 Жители Подмосковья смогут подать заявки на участие в премии «Экология — дело каждого» до 1 октября

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Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Подать заявку можно на официальном сайте до 1 октября. В этом году свои работы могут представить не только дети, но и педагоги. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

В третьем сезоне премии количество номинаций увеличилось с девяти до 12, новыми стали «Экотуризм», «Экопросвещение» и «Экология души».

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«Новая номинация „Экопросвещение“ призвана представить опыт педагогов, наставников, волонтеров, блогеров, журналистов, студентов, которые словом и делом вносят вклад в экологическое просвещение, поднимают тему сохранения краснокнижных животных и растений», — подчеркнула Радионова.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, в прошлом году на премию прислали почти 1,6 тысячи работ в разных номинациях. В декабре более 30 победителей из Подмосковья получили заслуженные награды.

«Я проводил в регионе несколько образовательных экологических уроков, которые показали, что подрастающее поколение высоко заинтересовано в темах раздельного сбора отходов, экологии, окружающей среды», — заявил министр.

Отмечается, что третий сезон проекта стартовал вместе с марафоном доброты «Шар желаний». Акция дает возможность человеку или целой организации стать благотворителем и исполнить желание ребенка.

«Все дети, которые загадают желание на сайте экошаржеланий.рф и пришлют письмо на почту „Шар желаний“, могут надеяться, что их мечта станет реальностью. Основное условие для участников — изготовить макет земного шара из природных материалов или вторсырья и рассказать о своем заветном желании», — добавила Радионова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что на модернизацию системы ЖКХ будет направлено 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной» и напомнил, что правительство России и ОАО «Газпром» оказали Подмосковью существенную поддержку в этой сфере.

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