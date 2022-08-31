Жители Подмосковья смогут подать заявки на экологическую премию

Жителей Подмосковья пригласили подать заявки на Всероссийскую премию под названием «Экопозитив-2022». Ею отмечают заслуги тех людей и организаций, которые вносят большой вклад в сохранение природы, защиту экологических прав и улучшение экономической ситуации в России. Премия будет проводиться при поддержке комитета общественных связей города Москвы.

На премию приглашаются экологические объединения, активные лидеры, которые внедряют в Подмосковье общественные инициативы в сфере экологии. Сама премия вручается уже на протяжении пяти лет. За это время ее обладателями стали более 100 организаций, журналистов и бизнесменов. Обработано более полутора тысяч заявок, проведено пять церемоний награждения. В общей сложности в мероприятии приняли участие больше двух тысяч человек.

Премия вручается по восьми разным номинациям. Ее соискателями могут стать все россияне старше 18 лет, а также организации, которые зарегистрированы в России. Заявки на конкурс принимаются в электронной форме до 15 октября на официальном сайте премии.

В итоге в каждой номинации будут отмечены по два победителя. Одного выберет профессиональное жюри, другой выиграет по итогам голосования в социальных сетях. На церемонию пригласят именитых гостей, которые будут вручать награды. Пройдут экологические мастер-классы, фуршет, увлекательные лекции на тему экологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал экологию в регионе бесценной. В области реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.