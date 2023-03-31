Подмосковье 31 марта 2023, 11:00 Жители Подмосковья смогут подать один запрос в несколько архивов благодаря новой госуслуге Фото: Архив г.о. Павловский Посад

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Новая архивная онлайн-услуга заработала в Подмосковье. С ее помощью жители могут направить запрос сразу в несколько учреждений.

Как рассказали в Мингосуправления региона, ранее при запросе архивной информации нужно было указывать, из какого учреждения требуются данные. Теперь можно подать один запрос сразу в несколько организаций.

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«Ранее необходимо было указывать, из какого архива нужна информация: государственного или муниципального, и в каждый подавать отдельное заявление. Теперь все архивы Подмосковья объединены в новую комплексную услугу, поэтому получить все сведения можно по одной онлайн-заявке», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Жители могут получить в архивах информацию об имуществе, стаже работы и заработной плате, об истории дома или улицы и многое другое.

«Многие архивные документы требуют особого ухода и хранения. Поэтому „цифра“ защищает ценнейшие экземпляры от лишних манипуляций. Это касается и метрических книг до 1917 года: доступ к таким документам открыт онлайн», — добавила Куртяник.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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