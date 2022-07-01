Жители Подмосковья смогут переоформить субсидию на ЖКУ онлайн

С 1 июля текущего года получить субсидию на оплату ЖКУ в Подмосковье станет проще. Теперь ее будет предоставлять Министерство социального развития Московской области. Переоформить услугу можно в электронном виде на портале госуслуг.

Впервые зарегистрироваться и подать заявление можно по ссылке. Субсидии на оплату ЖКУ в Московской области получают уже больше 145 тысяч человек. Если при переоформлении возникнут какие-то вопросы, всех их можно решить, позвонив по телефону горячей линии.

«Теперь субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется Министерством социального развития Московской области. Заново подавать заявление не нужно, а переоформить услугу можно электронно на региональном портале госуслуг. При возникновении вопросов жители региона могут обратиться на горячую линию по номеру 122, кнопка 6, а затем 5», — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Каклюгина добавила, что на субсидию могут претендовать те семьи, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего семейного бюджета. Когда назначают выплату, то учитывают квадратуру самого жилья.

Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, субсидия назначается на полгода. Подать повторное заявление можно по выше указанной ссылке.