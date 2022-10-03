Жители Подмосковья смогут передать гуманитарную помощь мобилизованным в 122 волонтерских пунктах | 360°

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Жители Подмосковья смогут передать гуманитарную помощь мобилизованным в 122 волонтерских пунктах

Министр Швелизде: в Подмосковье открылись 122 пункта приема помощи для мобилизованных

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В Московской области работают 122 пункта приема волонтерской помощи для мобилизованных жителей. В первую очередь требуются консервы, чай, кофе, средства личной гигиены, рассказала губернатору Андрею Воробьеву министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе на совещании в понедельник.

«Хотела бы сказать, что у нас продолжают работать наши 122 волонтерских пункта во всех городских округах. И сейчас по инициативе наших жителей, наших волонтеров мы принимаем туда продукты и средства личной гигиены для их передачи ребятам в мобилизационных пунктах», — рассказала она.

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В полный список того, что необходимо в первую очередь, попали мясные, рыбные, овощные консервы, консервированные каши, супы и каши быстрого приготовления, протеиновые батончики, орехи и сухофрукты, печенье, сухари, сгущенное молоко, кофе, чай, соль, сахар, перец. Из средств личной гигиены — мыло, шампуни, зубные пасты и щетки.

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Адреса и время работы волонтерских пунктов есть на сайте volontermo.ru.

Екатерина Швелидзе поблагодарила Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, которое активно включилось в работу — на склад начали свозить консервы, воду, колбасы и прочие товары.

«В эти выходные мы с волонтерами <…> доставили 1,5 тысячи гигиенических наборов для мобилизованных ребят наших, которые сейчас находятся под Тверью. Работа будет продолжена», — пообещала министр.

Жители Московской области направили уже более 54 тысяч обращений, касающихся частичной мобилизации. На данный момент вопросы чаще всего касаются частных случаев: люди описывают конкретные истории о вручении повесток и просят разобраться в правомерности призыва.

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

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