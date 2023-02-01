01 февраля 2023, 11:51
Жители Подмосковья смогут оценить визит к врачу через чат-бот в Telegram
Жители Подмосковья смогут оценить прием у врача при помощи чат-бота в Telegram Дениса. Пациенту предложат оставить отзыв в течение двух часов после похода в больницу.
Поставить оценку смогут те, кто записывался к врачу через чат-бот. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что этой возможностью уже воспользовались более 65 тысяч человек. Новая функция позволит оставить обратную связь и оценить работу врача по пятибалльной шкале.
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«Обратная связь очень важна для принятия оперативных решений, поэтому мы используем различные форматы для получения информации от пациентов — отзывов и предложений», — отметила она.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки врачей в Подмосковье. Так, новая областная программа позволит медикам получить земельные участки для строительства частных домов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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