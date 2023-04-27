Подмосковье 27 апреля 2023, 18:09 Жители Подмосковья смогут оценить кухню кочевых народов мира в этнопарке под Сергиевом Посадом Источник фото: этнопарк «Кочевник»

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Подмосковный этнопарк «Кочевник» под Сергиевом Посадом пригласил гостей на майские праздники. В программе знакомство с культурой разных народов мира и дегустация этнических блюд.

У посетителей будет возможность узнать быт, традиции и кухню других народов. В этнопарке подготовили программу с экскурсиями, интерактивами, концертом и мастер-классами. Гости увидят калмыцких двугорбых верблюдов, монгольских яков, ослов, оленей и других животных. Можно будет приобрести корм и покормить их.

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«Агротуризм в Подмосковье развивается с каждым годом, в регионе уже огромное количество уникальных мест для отдыха, где также можно приобрести и попробовать натуральные продукты фермерского производства», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много мероприятий на майские праздники. Афиша обновляется ежедневно.

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