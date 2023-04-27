27 апреля 2023, 18:09
Жители Подмосковья смогут оценить кухню кочевых народов мира в этнопарке под Сергиевом Посадом
Подмосковный этнопарк «Кочевник» под Сергиевом Посадом пригласил гостей на майские праздники. В программе знакомство с культурой разных народов мира и дегустация этнических блюд.
У посетителей будет возможность узнать быт, традиции и кухню других народов. В этнопарке подготовили программу с экскурсиями, интерактивами, концертом и мастер-классами. Гости увидят калмыцких двугорбых верблюдов, монгольских яков, ослов, оленей и других животных. Можно будет приобрести корм и покормить их.
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«Агротуризм в Подмосковье развивается с каждым годом, в регионе уже огромное количество уникальных мест для отдыха, где также можно приобрести и попробовать натуральные продукты фермерского производства», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много мероприятий на майские праздники. Афиша обновляется ежедневно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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