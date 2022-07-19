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    19 июля 2022, 14:17

    Жители Подмосковья смогут оплатить картой до четырех поездок в автобусе за раз

    Александра Перепечаева

    Оплатить проезд банковской картой в автобусах Подмосковья теперь можно до четырех раз за один рейс. Это работает на всех маршрутах, где установлены мобильные терминалы оплаты.

    Жители Подмосковья смогут оплатить картой до четырех поездок в автобусе за раз

    По сообщению МТДИ, нововведение появилось по просьбам жителей. Это сделает проезд удобнее, рассказала зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

    Если в автобусе установлен только стационарный терминал, пассажиры смогут попросить у водителя мобильный — по необходимости.

    Оплата проезда наличными в транспорте региона была отменена 18 июня. Теперь пассажиры будут использовать только банковские, социальные и транспортные карты. Жители уже расплатились ими более 19,8 миллиона раз после нововведения.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье уже наполовину выполнило годовой план ремонта дорог.