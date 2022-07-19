Жители Подмосковья смогут оплатить картой до четырех поездок в автобусе за раз

Оплатить проезд банковской картой в автобусах Подмосковья теперь можно до четырех раз за один рейс. Это работает на всех маршрутах, где установлены мобильные терминалы оплаты.

По сообщению МТДИ, нововведение появилось по просьбам жителей. Это сделает проезд удобнее, рассказала зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Если в автобусе установлен только стационарный терминал, пассажиры смогут попросить у водителя мобильный — по необходимости.

Оплата проезда наличными в транспорте региона была отменена 18 июня. Теперь пассажиры будут использовать только банковские, социальные и транспортные карты. Жители уже расплатились ими более 19,8 миллиона раз после нововведения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье уже наполовину выполнило годовой план ремонта дорог.