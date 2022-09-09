Жители Подмосковья смогут онлайн зарегистрировать квартиру в Росреестре | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья смогут онлайн зарегистрировать квартиру в Росреестре

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Пилотный проект по электронной регистрации квартир в Росреестре продолжается в Подмосковье. Благодаря нему получить услугу можно в течение 24 часов, рассказали в Минжилполитики региона.

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Проект запустили в Подмосковье в 2021 году. С его помощью можно зарегистрировать квартиру после сдачи дома в эксплуатацию и постановки на кадастр. Для этого не нужно ходить в МФЦ и собирать документы. Подробнее о том, как работает сервис, можно узнать у застройщика.

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