Подмосковье 06 сентября 2023, 12:26 Жители Подмосковья смогут онлайн выбрать площадку для участия в экологической акции «Наш лес»

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Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево — 2023» стартует в Подмосковье 16 сентября. Жители, которые хотят принять участие, смогут выбрать наиболее удобную площадку онлайн.

Для того чтобы выбрать территорию для посадки дерева, необходимо зайти на карту геопортала Московской области, зайти в меню «Комитет лесного хозяйства МО» и выбрать папку акции. Затем следует выбрать одну из предложенных локаций.

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В описании каждой площадки находится информация о месте, времени и дате проведения акции.

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