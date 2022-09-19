Жители Подмосковья смогут онлайн выбирать судьбу территорий со снесенными аварийными постройками | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья смогут онлайн выбирать судьбу территорий со снесенными аварийными постройками Владислав Гордиенко рассказал о голосовании жителей за объекты на месте снесенных зданий

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Проблему заброшенных зданий взяли на особый контроль в Московской области. За пять лет в регионе ликвидировали свыше четырех тысяч объектов. Теперь жители смогут сами выбрать, что будут строить на месте снесенных домов, доложил глава Минмособлархитектуры Владислав Гордиенко губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Мы были в Звенигороде. Прекрасный город, он преображается, мы весьма заметные инвестиции сделали в благоустройство. И дальше будем наводить порядок. Но в этом городе есть очень много заброшенных, а где-то сгоревших зданий. И, когда мы говорим о комфорте, безопасности, о туристах, хочется все-таки иметь законченную историю», — отметил губернатор.

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Всего в Подмосковье свыше семи тысяч заброшенных объектов, напомнил Гордиенко. Из них уже ликвидировали свыше четырех тысяч. Больше половины — снесли, остальные достроили и открыли. В работе остаются 3,9 тысячи зданий.

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Министр сообщил, что заявки по почти тысячи домов были получены через «Добродел» и «Инцидент». На портал выведены 3,2 тысячи объектов. Теперь их судьбу смогут решать жители.

До 5 октября мы реализуем функцию голосования для жителей о том, что бы они хотели увидеть на местах ликвидированных объектов Владислав Гордиенко.

Гордиенко добавил, что с каждым годом в Подмосковье ликвидируют все больше объектов. Так, в этом году работы проведут на 1,5 тысячи из них.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, как важно решать проблемы заброшек в Подмосковье. Он отметил, что такие объекты не только опасны для жителей, они еще и портят облик города.

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