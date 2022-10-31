Жители Подмосковья смогут онлайн подписать документ о строительстве с привлечением маткапитала | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 11:21 Жители Подмосковья смогут онлайн подписать документ о строительстве с привлечением маткапитала

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Еще одна услуга стала проще в Подмосковье. Подписать документ о строительстве с привлечением маткапитала теперь можно онлайн при помощи приложения «Госключ». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что документ по-прежнему оформляется онлайн, а для его подписания теперь можно использовать мобильное приложение. Раньше для этого было нужно посещать администрацию муниципалитета лично.

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«Получить услугу теперь еще проще: результат необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью через мобильное приложение „Госключ“, — сообщил она.

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Материнский капитал жители Подмосковья могут использовать для покупки жилья, погашения ипотеки, а также для строительства дома или оплаты обучения ребенка. Чтобы использовать средства для возведения жилья, необходимо получить разрешение от администрации округа.