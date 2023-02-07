Подмосковье 07 февраля 2023, 12:57 Жители Подмосковья смогут онлайн подать заявку на выездной сертификат за границу для питомцев

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Жители Подмосковья получили возможность удаленно подать информацию о питомцах для оформления выездного сертификата за границу. Это сократит сроки выдачи документа, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Важно отметить, что электронная услуга доступна для оформления документов только на кошек, собак и хорьков», — добавил он.

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Оставить заявку на оформление документа можно с помощью программы «eCert.питомцы». В заявке нужно указать данные о вакцинации, чипировании и обработке животного. Их можно получить в ветеринарных клиниках.

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