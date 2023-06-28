Подмосковье 28 июня 2023, 12:28 Жители Подмосковья смогут онлайн оформить компенсацию за оплату домашнего телефона Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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На портале госуслуг появилась новая опция «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений». С ее помощью абоненты могут оформить компенсацию за домашний телефон в один клик. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Сейчас на региональном портале доступно 290 электронных услуг. Из них 60 — услуги социальной сферы, среди которых четыре — комплексные. Поэтому жители Подмосковья могут оформить положенные выплаты и пособия быстро и удобно», — отметила министр государственного управления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Ежемесячные компенсации по оплате за стационарный телефон положены ветеранам труда или военной службы. Также выплата назначается жителям, награжденным медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности. Услуга доступна в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Решение о предоставлении компенсации поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.

Госуслуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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