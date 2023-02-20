Подмосковье 20 февраля 2023, 11:06 Жители Подмосковья смогут онлайн написать диктант по ЖКХ до 17 марта и получить призы

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Жителям Подмосковья предлагают принять участие в акции «Диктант ЖКХ». Проверить свои знания все желающие смогут как офлайн, так и онлайн — на портале «Школа ЖКХ». Очные тестирования продлятся до 10 марта, дистанционные — до 17 марта.

Акция направлена на повышение правовой грамотности граждан в вопросах, связанных с предоставлением ЖКУ. По итогам проведения онлайн-тестирования будет сформирован рейтинг грамотности регионов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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На прохождение теста отводится 30 минут. Участник может пройти тестирование неограниченное количество раз. По итогам успешно выполненных заданий формируется электронный сертификат, который автоматически высылается на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

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«Очный формат участия в акции подразумевает проведение не менее одного мероприятия очного тестирования в каждом субъекте России», — говорится в положении о проведении «Диктанта ЖКХ».

Акция завершится 14 апреля 2023 года. Для победителей предусмотрены благодарственные письма и призы. Организаторами мероприятия выступают всероссийская политическая партия «Единая Россия» и НП «ЖКХ Контроль» при взаимодействии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

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